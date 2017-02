Amazon mit gemischten Geschäftszahlen

Washington - Der Online-Versandhändler Amazon hat mit seinen am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen nicht restlos überzeugt. Der Umsatz enttäuschte die Erwartungen.

Zwar konnte der Konzern seinen Gewinn auf 749 Millionen Dollar (694 Millionen Euro) steigern, im Vergleichsquartal des Vorjahres waren es 482 Millionen Dollar. Der Umsatz enttäuschte die Erwartungen der Analysten jedoch trotz eines Sprungs auf 43,7 Milliarden Dollar (35,7 Milliarden im Jahresvergleich).

Die Börse reagierte zunächst negativ auf die Geschäftszahlen aus dem Weihnachtsquartal: Nachbörslich verloren Amazon-Aktien zwischenzeitlich um mehr als vier Prozent und standen bei 804,40 Dollar je Papier.

Der US-Internetkonzern ist nicht nur im Versandhandel aktiv. Zuletzt weitet Amazon seinen Streamingdienst Prime Video auf 200 Länder aus und attackierte damit den Konkurrenten Netflix massiv. Am Dienstag kündigte der Konzern zudem an, für eine Milliardensumme ein eigenes Drehkreuz für Luftfracht am Flughafen Cincinnati im Bundesstaat Kentucky zu errichten, um unabhängiger von Zustelldiensten wie UPS oder FedEx und von traditionellen Post-Dienstleistern zu werden.

Daneben investiert Amazon auch in eigene Lastwagen, um Waren zwischen verschiedenen Lagern in den USA hin und her zu bewegen. Außerdem bereitet der Konzern den Einstieg in den Frachttransport auf See vor.

