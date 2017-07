Bosch will Robotertaxis 2018 auf die Straße schicken

Autonomes Fahren

+ © Daniel Naupold Ein Mitarbeiter von Bosch in einem Auto, das als Prototyp für autonomes Fahren genutzt wird. © Daniel Naupold

Bereits vom kommenden Jahr an will Bosch selbstfahrende Taxis auf die Straße schicken. Kleine Robo-Taxi-Flotten sollen dann shon in deutschen Städten unterwegs sein.