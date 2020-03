Branchenverband: Coronavirus-Folgen für Flugindustrie schlimmer als die Terroranschläge vom 11. September

Die Corona-Krise wird für die Flugindustrie schlimmere Folgen haben als der 11. September, schätzt ein Branchenverband. Weitere Airlines ergreifen Maßnahmen.

Das Coronavirus wirkt sich mittlerweile auch weltweit auf die Wirtschaft massiv aus.

Zahlreiche Messen wurden abgesagt, Flüge gestrichen und in Supermärkten kommt es zu Hamsterkäufen.

Ein Branchenverband vermutet, dass die Corona-Krise für die Flugindustrie schlimmer ist als der 11. September.

Update um 14.11 Uhr: Nun hat nach der Lufthansa eine weitere Fluggesellschaft drastische Maßnahmen wegen der Coronavirus-Krise ergriffen. Die irische Airline Ryanair streicht bis zum 8. April sämtliche Italien-Flüge. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen alle inneritalienischen Flüge der Airline ab Mittwoch ausgesetzt werden, internationale Flüge von und nach Italien ab Freitag. Im Kampf gegen das sich weiterhin rasant im Land ausbreitende Coronavirus hatte die Regierung in Rom am Montag ihre Maßnahmen nochmals drastisch ausgeweitet und die Reise- und Versammlungsfreiheit im ganzen Land eingeschränkt.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hatte zuvor laut Bild mitgeteilt, die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus für die weltweite Flugindustrie seien schlimmer als die der Terroranschläge auf New York und Washington vor 19 Jahren.



Coronavirus trifft Airlines hart - Air France streicht im März tausende Flüge

Auch Air France-KLM will wegen des Coronavirus nun tausende Flüge streichen. Insgesamt 3600 Verbindungen sollen im März wegfallen, teilte die französisch-niederländische Gruppe am Dienstag in Paris mitteilte. Besonders betroffen sind Flüge nach China und Italien. Air France streicht demnach 25 Prozent ihrer europäischen Verbindungen, 13 Prozent auf der Langstrecke und 17 Prozent in Frankreich. KLM sehe ähnliche Ausfälle bei Langstreckenflügen vor.

Unterdessen ist die Bundesregierung in intensiven Beratungen mit der EU-Kommission, um eine Aussetzung der sogenannten Slot-Regelungen für europäische Fluggesellschaften zu erreichen. „Besondere Sorgen bereitet mir, dass die Airlines ihre Start- und Landerechte verlieren könnten“, Thomas Jarzombek, Beauftragter der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, der Bild-Zeitung. „Um sie zu behalten, müssten die Airlines auch in der Krise weiterfliegen. Mit fast leeren Flugzeugen. Das wäre wirtschaftlich und klimapolitisch ein Irrsinn“, erklärte Jarzombek weiter. Die Regelung müsse daher schnellstmöglich ausgesetzt werden.

Coronavirus: EU-Kommission werde nicht zögern, Maßnahmen vorzuschlagen

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums sagte der Bild-Zeitung, die EU-Kommission habe „eine kurzfristige Prüfung zugesagt“. Janez Lenarcic, EU-Katastrophenschutzkommissar, sagte in Brüssel, die Kommission prüfe die Slot-Regelungen „sehr genau“. Sie werde „nicht zögern“, angesichts der Herausforderungen in den kommenden Tagen und Wochen zusätzliche Maßnahmen vorzuschlagen. Dies gelte auch für verfügbare zusätzliche Hilfsmittel.

Update um 12.30 Uhr: Die Bundesregierung beschließt stark erweiterte Möglichkeiten für Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Epidemie im Schnellverfahren. Bereits am heutigen Dienstag soll vom Bundeskabinett das entsprechende Gesetz auf den Weg gebracht werden, teilte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums in Berlin mit. Dadurch soll sichergestellt werden, dass eine dreitägige Anhörungsfrist eingehalten werden kann, bevor das Gesetz bereits am Freitag parallel im Bundestag und Bundesrat eingebracht werden soll.

Coronavirus macht Bundesregierung Druck - neues Gesetz im Schnelldurchlauf beschlossen

Die Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld sollen dann ab April gelten. Den Schritt hatten die Koalitionsspitzen am Montag beschlossen. Unternehmen, die in eine angespannte Lage geraten, sollen so ihre Stammbelegschaften halten können. Beim Kurzarbeitergeld übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, wenn eine Firma ihre Beschäftigten in Kurzarbeit schickt. Den Arbeitgebern sollen außerdem die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden erstattet werden.

Zudem stemmt sich Japan mit einem weiteren milliardenschweren Konjunkturpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Ausbreitung. Die japanische Regierung verabschiedete am Dienstag Maßnahmen im Volumen von einer Billion Yen (8,5 Milliarden Euro) zur Unterstützung von betroffenen Unternehmen. Etwa die Hälfte davon wird in Form von zinslosen Krediten für kleine und mittlere Firmen bereitgestellt, denen es an finanziellen Mitteln in Folge scharfer Verkaufseinbußen mangelt.

Coronavirus-Folgen: Japan unterstützt von Schulschließungen betroffene Eltern

Außerdem werden Teilzeitkräften, die wegen Schulschließungen ihrer Beschäftigung nicht nachgehen können und sich stattdessen um ihre Kinder zu Hause kümmern müssen, finanzielle Hilfen in Höhe von 4100 Yen pro Tag zur Verfügung gestellt, berichteten Medien.

Update vom 10. März 2020, 9.54 Uhr: Zum Wochenstart sind Aktienmärkte wegen des Coronavirus und einem Ölpreis-Crash weltweit extrem eingebrochen. Der gestrige Tag wird deshalb mittlerweile als „schwarzer Montag“ an den Börsen bezeichnet. Nun stehen die Zeichen vielerorts aber wieder auf Erholung. Zum Handelsstart an der Börse in Frankfurt am Main stieg der Dax um rund 0,9 Prozent auf 10.724,98 Punkte. Die meisten der 30 dort gelisteten Unternehmen legten leicht zu.

Coranavirus-Folgen: „Schwarzer Montag“ an den Börsen - nun kommt es zu Erholung

Auch in Paris stieg der Leitindex zum Handelsbeginn um rund 1,3 Prozent, an der Londoner Börse lag der Index FTSE 100 kurz darauf bei plus 1,8 Prozent. Deutliche Anstiege verzeichneten außerdem die Börsen der Golfstaaten: von drei Prozent in Katar bis 6,6 Prozent in Kuwait. Die russische Börse startete am Dienstagmorgen allerdings mit einem Kurseinbruch des Index RTS um mehr als zehn Prozent in ihre Handelswoche.

In den USA hat Präsident Donald Trump nun außerdem „dramatische“ Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in Aussicht gestellt. Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) werde er bei einer Pressekonferenz einige dieser Maßnahmen vorstellen, teilte Trump am Montag in Washington mit. Die US-Börsen hatten zu Wochenbeginn wegen des Coronavirus sowie eines Absturzes des Ölpreises ihren schlimmsten Handelstag seit der Finanzkrise von 2008 erlebt. Bei den Gesprächen soll unter anderem über eine mögliche Reduzierung der Einkommenssteuer und über Unterstützungsmaßnahmen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen beraten werden.

Trotz dieser Schritte misstrauen viele Aktienhändler an der Wall Street Trump mittlerweile und vermuten, dass er den Ernst der Corona-Krise nicht richtig einschätzt.

Coronavirus: Dax erlebt einen der schwärzesten Tage seiner Geschichte

Update um 19.30 Uhr: Auch der Dax hat einen der schwärzesten Tage seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte erlebt. Infolge des Coronavirus, wachsender Sorge von einer Rezession und der zusätzlichen Gefahr eines Ölpreiskrieges flohen die Anleger am Montag panikartig aus dem Aktienmarkt in sogenannte sichere Häfen. Laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sind das unter anderem etwa Staatsanleihen und bestimmte Währungen. „Die Anleger fliehen aus allem, was Risiko hat“, schreibt er.

Der deutsche Leitindex hatte zwischenzeitlich fast 1000 Punkte eingebüßt und schloss 7,94 Prozent tiefer bei 10 625,02 Punkten. Gemessen an der Schlusskursbasis ist das der größte prozentuale Tagesverlust seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel ging am Ende um 6,70 Prozent auf Talfahrt. Am frühen Nachmittag war der Dax zeitweise um rund 8,5 Prozent in die Tiefe gerauscht. Dies war der höchste Verlust während der Handelszeit seit dem Referendum zum EU-Austritt Großbritanniens im Juni 2016.

Corona-Virus löst „schwarzen Montag“ aus - US-Aktienhandel wird unterbrochen

Update um 15.31 Uhr: Das Coronavirus und ein extremer Ölpreis-Rückgang haben am Montag den US-Aktienmarkt einbrechen lassen. Als es unmittelbar nach der Startglocke zu panikartigen Verkäufen kam, wurde der Aktienhandel für 15 Minuten unterbrochen. Nach der Wiederaufnahme des Handels büßte der Dow Jones Industrial zuletzt gut fünf Prozent auf 24 530,08 Zähler ein und fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019. In den vergangenen zwei Wochen hatte der Dow bereits fast elf Prozent verloren.

Coronavirus und Ölpreis-Crash sorgen für Tiefstwerte an den Börsen

Der marktbreite S&P 500 verlor 5,2 Prozent auf 2819,25 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 4,4 Prozent auf 8159,42 Zähler abwärts. Zu den Folgen des Coronavirus für die Weltwirtschaft kam am Montag ein Absturz der Ölpreise als zusätzliche Belastung hinzu. Nach gescheiterten Verhandlungen führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge erlebte der Ölmarkt den stärksten Preiseinbruch seit fast 30 Jahren.

Wie auch schon in Asien und Europa, gerieten Aktien der Energiebranche unter massiven Druck. ExxonMobil büßten 8 Prozent ein und Chevron 9,4 Prozent. Der Preis für die US-Ölsorte WTI sackte um fast ein Fünftel ab. Andere Branchenwerte traf es sogar noch schwerer: Für die Papiere des Ölkonzerns ConocoPhillips ging es um 25 Prozent steil abwärts. Occidental Petroleum brachen gar um 40 Prozent ein. Auch Dienstleister und Ausrüster der Öl- und Gasproduzenten wurden vom Ausverkauf erfasst: Die Aktien von Schlumberger und Halliburton büßten mehr als 30 Prozent ein.

Update um 14.47 Uhr: Nachdem die Ölpreise am Montagmorgen um etwa 30 Prozent zurückgegangen sind, kam es im bisherigen Tagesverlauf zu einer leichten Erholung. Derzeit betragen die Verluste aber immer noch etwas mehr als 20 Prozent.

Ölpreis-Crash nach Opec-Treffen - Ursache ist der Streit um die Drosselung der Fördermengen

Erstmeldung vom 9. März 2020:

Wien/Moskau - Der Ölpreis rauschte am Montagmorgen auf ein Rekordtief ab. Er fiel um mehr als 30 Prozent und verzeichnete damit den größten Preisverfall seit dem Golfkrieg 1991. Infolgedessen stürzten auch die Aktienkurse an den Börsen in Asien und in den Golfstaaten.

Für den enormen Preisrückgang gibt es mehrere Gründe: die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus*, fallende Nachfrage und vor allem der Streit zwischen der Organisation Erdöl exportiertender Länder (Opec) und Russland über eine weitere Drosselung der Ölproduktion. Am Freitag hatte sich die Opec bei einem Treffen mit den in der sogeannten Opec+ zusammengefassten Förderländern in Wien getroffen. Doch die beteiligten Staaten konnten sich bei dem Termin nicht auf eine Drosselung der Fördermengen einigen. Vor allem Russland widersetzte sich.

Nach Opec-Treffen kündigt Saudi-Arabien drastische Ölpreis-Senkung an

Daraufhin kündigte der größte Produzent Saudi-Arabien am Sonntag an, den Ölpreis stark zu senken - um bis zu sieben Dollar pro Barrel (entspricht 159 Liter) für Lieferungen an die USA sowie um bis zu sechs Dollar für Lieferungen an Asien. Sollten sich die Opec und Russland nicht einigen, warnen Experten davor, dass der Preis pro Barrel auf 20 Dollar fallen könne.

Infolge des Ölpreis-Crashs stürzten am Montag die Aktienkurse an den Börsen der Golfstaaten. Nachdem der Premier Index in Kuwait um 9,5 Prozent gefallen war, wurde dort der Handel ausgesetzt. In Abu Dhabi gaben die Kurse um 7,1 Prozent nach, in Dubai um 9,0 Prozent. Zuvor hatte sich in Asien bereits eine ähnliche Entwicklung gezeigt. In Tokio verzeichnete der Nikkei-Index mit einem Rückgang um 5,07 Prozent den stärksten Fall seit Februar 2018. Auch in Australien fielen die Kurse um 7,33 Prozent. Dabei handelte sich um den größten Rückgang seit Oktober 2008. In Hongkong fiel bei Handelsbeginn der Index Hang Seng an der Börse um fast vier Prozent. In Shanghai und Shenzen waren die Verluste geringer.

Ölpreis-Senkung hat Folgen: Russische Zentralbank setzt Kauf von Fremdwährung aus

Die russische Zentralbank will nun als Reaktion auf den Einbruch bei Ölpreisen den Kauf von Fremdwährung vorübergehend aussetzen. Dies solle 30 Tagen gelten, teilte die Notenbank am Montag der Staatsagentur Interfax zufolge mit. Durch die Maßnahme sollen Kapitalflucht und ein Rubelverfall infolge des Einbruchs der Ölpreise verhindert werden. Die unerfreuliche Folge: Die Menschen in Russland können über ihre Banken dann keine fremden Währungen kaufen.

Lesen Sie auch: Im November 2018 kam es ebenfalls zu einem deutlichen Ölpreis-Einbruch. Für Verbraucher war das von Vorteil.

Übrigens: Die Aktienkurse sinken nicht nur infolge des Ölpreis-Rückgangs. Auch die Coronavirus-Ausbreitung macht der Börse aktuell enorm zu schaffen. Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus lesen Sie in unserem News-Ticker.

