Wegen Corona-Krise: Merkel will Anfang Juni Konjunkturprogramm vorlegen

Kanzlerin Angela Merkel kündigte bei der Pressekonferenz am Mittwoch ein Konjunkturprogramm und weitreichende Lockerungen an.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden unterschätzt, warnen Ökonomen. Nun kündigte Merkel an, in wenigen Wochen ein Konjunkturprogramm vorzulegen.

Wegen des Coronavirus benötigen in Deutschland viele Unternehmen finanzielle Unterstützung.

Betroffen sind sowohl kleine Firmen, Selbständige, wie auch riesige Konzerne.

Die Autoindustrie gilt als Deutschlands Schlüsselbranche. Sind staatliche Hilfen* zu rechtfertigen?

Update vom 6. Mai, 17.13 Uhr: Anfang Juni will die Bundesregierung ein Konjunkturprogramm vorlegen. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin mit. Das Programm solle in der Woche nach Pfingsten vereinbart werden. „Wir werden ein Konjunkturprogramm brauchen“, betonte Merkel.

Auf die Nachfrage, ob die Regierung die Vorlage des Konjunkturprogramms aufgrund der weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen vorziehen müsse, sagte Merkel, dass es einen „festen“ Plan gebe, das Programm Anfang Juni zu vereinbaren. Bezüglich des Zeitablaufs sei dies sehr ehrgeizig. Man müsse sich anschauen, welche Bereiche wegen großen Publikumsverkehrs keine Chance hätten, auf längere Strecke wieder in Ganz zu kommen.

Schon zuvor hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) angekündigt, die Bundesregierung wolle bis Ende Mai oder Anfang Juni ein Konjunkturprogramm vorlegen. Laut Prognosen der Bundesregierung und führender Ökonomen stürzt Deutschland infolge der Corona-Krise in eine schwere Rezession. Mit dem geplanten Konjunkturprogramm will die Regierung die Wirtschaft wieder ankurbeln.

Wegen Corona-Krise: Befristete Steuererleichterungen für Restaurants und Cafés

Update vom 6. Mai, 11.39 Uhr: Restaurants und Cafés sollen wegen der Corona-Krise vorübergehend weniger Steuern zahlen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen für ein Jahr von 19 auf 7 Prozent reduziert wird. „Wir geben Gaststätten und Restaurants einen kräftigen Schub, wenn sie wieder öffnen“, erklärte die Parlamentarische Finanz-Staatssekretärin Sarah Ryglewski. Bundestag und Bundesrat müssen den Hilfen noch zustimmen.

Die Regelung soll konkret vom 1. Juli an für ein Jahr gelten. Sie betrifft nur Speisen, keine Getränke. Zugleich beschloss das Kabinett, dass Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld großteils steuerfrei gestellt werden. Das Finanzministerium geht davon aus, dass durch die Maßnahmen in diesem und kommendem Jahr rund 2,7 Milliarden Euro weniger Steuern eingenommen werden.

Wilde Debatte vor Merkels Autogipfel: Bayern will Kaufprämie bis zu 4.000 Euro - BMW streicht Stellen

Update vom 5. Mai, 21.34 Uhr: Der Autobauer BMW hat wegen der Coronavirus-Pandemie seinen Ausblick im Kerngeschäft gesenkt und will die Zahl derMitarbeiter reduzieren. Die Ziele sollten mit einer Mitarbeiterzahl erreicht werden, die leicht unter dem Niveau des Vorjahres liegen werde, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend mit. Das Unternehmen werde durch Fluktuation frei werdende Stellen nutzen, um den Personalumbau voranzutreiben. Zu der Anzahl der Stellen, die dem verschärften Sparkurs zum Opfer fallen könnten, machte BMW zunächst keine Angaben.

Ende 2019 hatte der Konzern nach alter Zählung knapp 134 000 Mitarbeiter, auf Basis einer neuen Definition rund 126 000. Bisher hatte sich Konzernchef Oliver Zipse noch vorgenommen, das laufende Jahr mit einer im wesentlichen gleichbleibenden Mitarbeiterzahl zu bestreiten.

Wilde Debatte vor Merkels Autogipfel: Bayern will Kaufprämie bis zu 4.000 Euro - Sogar FDP warnt

Update vom 5. Mai, 15.45 Uhr: Die Telefonkonferenz der Automobilindustrie mit Angela Merkel (CSU) und weiteren Regierungsvertretern ging ohne konkrete Entscheidung zu Kaufprämien zu Ende: Bis zum Juni soll eine Arbeitsgruppe Ergebnisse vorstellen.

Update vom 4. Mai, 15.00 Uhr: Gibt es in der Corona-Krise erneut Kaufprämien für Autos? Kurz vor Angela Merkels Autogipfel kocht die Debatte bereits kräftig hoch. Allerdings scheinen die Mahner in der Mehrzahl zu sein. Sogar die FDP warnte am Montag vor dieser Art der Wirtschaftshilfe.

Kritik vor Autogipfel: Neuauflage der Abwrackprämie könnte Fehler sein

Kaufprämien seien "nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch unsinnig", erklärte FDP-Fraktionsvize Frank Sitta am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Bundesregierung solle sich "davor hüten, nun mit einer Neuauflage der Abwrackprämie die Fehler der Vergangenheit erneut zu begehen". Diese führten nur zu einem "Mitnahmeeffekt", bei dem jeder Steuerzahler am Ende den Autokäufer subventioniere, der sich ohnehin einen neuen Wagen leisten könne.

Aus den Bundesländern der Großkonzerne VW und Audi kamen andere Forderungen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will eine Kaufprämie - wenn sie umweltschonende Autos attraktiver macht. Ökologische Fragen müssten eine „sehr viel größere Rolle“ als bei der Abwrackprämie 2009 spielen, erklärte er. Der Automarkt müsse aber dringend angekurbelt werden. Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) forderte in der Augsburger Allgemeinen eine Kaufprämie für Autos ab Schadstoffklasse 6.

Corona und die Wirtschaft: Vor Merkels Autogipfel - Umweltbundesamt warnt vor Fehler, der sich „rächen wird“

Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, sprach sich gegen eine Kaufprämie für Neuwagen aus. Stattdessen solle die Regierung die notwendige Infrastruktur und Anreize für mehr Elektromobilität schaffen. „Wenn wir uns jetzt nur um das Hier und Jetzt kümmern und die viel größere Klimakrise vergessen, wird sich das rächen“, warnte er. Setze man die Mittel aber richtig ein, werde es „das größte Konjunkturprogramm seit Beginn der industriellen Revolution“.

Auch die Linkspartei hat offenbar bereits eine Strategie ersonnen. Bis 2025 sollten die deutschen Innenstädte autofrei werden, ab 2030 sollten keine neuen Pkw mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden, heißt es laut einem Bericht der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten in einem Strategiepapier von Parteichef Bernd Riexinger.

Um den radikalen Umbau ohne soziale Verwerfungen und Massenentlassungen zu erreichen, schlägt Riexinger für die Autobranche "eine Kombination aus öffentlicher Beteiligung und Belegschaftseigentum" vor. Vorrang müsse dann "die Produktion von Fahrzeugen für kollektive Mobilitätskonzepte haben", neben Elektro-Pkw auch Elektro-Busse und -Kleinbusse.

Der parteilose Abgeordnete Marco Bülow (früher) SPD brachte einen ganz anderen Ansatz ins Gespräch: Er forderte eine „klimafreundliche Mobilitätsprämie für alle Menschen“. Damit könnten etwa der Kauf von Fahrrädern oder Bahn-Jahreskarten gefördert werden. In der Krise dürften nicht wieder „die großen Lobbyist*innen das Zepter in die Hand bekommen“, mahnte er.

Corona-Krise: Altmaier-Berater macht Lockdown-Rechnung auf - „Kostet jeden 60 Euro täglich“

Update vom 4. Mai, 11.50 Uhr: Jens Südekum berät Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und lehrt internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - und hat jetzt ausgerechnet, wie viel der Shutdown* jeden einzelnen Deutschen pro Tag kostet. „Eine Woche Lockdown* kostet etwa 35 Milliarden pro Woche. Das sind 5 Milliarden pro Tag – und im Durchschnitt 60 Euro pro Bundesbürger pro Tag“, sagte der 44-Jährige zur Bild-Redaktion.

Der Altmaier-Berater Südekum geht außerdem davon aus, dass die wirtschaftlichen Folgen* der Corona-Krise unterschätzt werden: „Die ersten Prognosen, die gemacht wurden, waren zu optimistisch. Es wird dramatisch nach unten gehen. Es ist jetzt schon klar, dass wir die stärkste Rezension seit Ende des 2. Weltkriegs bekommen“, zitiert ihn der Bericht.

Die FDP hat unterdessen Altmaiers geplante schärfere Kontrolle ausländischer Investitionen kritisiert. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben, sagte der dpa, die Bundesregierung schränke die Rechte der Unternehmenseigentümer und Investoren auf „bloßen Verdacht hin“ ein.

Corona-Krise: Vor Auto-Gipfel - Volkswagen und Co. verlangen Kaufprämie für alle Neuwagen

Erstmeldung vom 3. Mai:

Berlin - Vor dem Spitzengespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag hat die Autoindustrie eine schnelle Entscheidung über Kaufprämien für Neuwagen gefordert. Die Präsidentin des Branchenverbands VDA, Hildegard Müller, verlangte rasche Klarheit über die Prämie - andernfalls werde die Flaute in der Branche verschärft, weil Verbraucher ihre Kaufentscheidung weiter aufschöben. VW-Chef Herbert Diess verlangte Kaufprämien für alle Neufahrzeuge, nicht nur für umweltfreundliche E-Autos. Widerspruch kam von SPD-Chef Norbert Walter-Borjans und von den Grünen.

+ Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant Änderungen der Außenwirtschaftsverordnung. © dpa / Tobias Schwarz

Vor Auto-Gipfel am Dienstag: Branche drängt auf Konjunkturprogramm

VDA-Präsidentin Müller mahnte in der WamS eine Entscheidung im Mai oder Anfang Juni an. Müller beklagte eine momentane "doppelte Zurückhaltung" potenzieller Autokäufer: Diese seien nicht nur wegen der Corona-Krise verunsichert, sondern auch wegen der Ungewissheit, ob sie auf eine staatliche Kaufprämie warten sollten. "Es muss zeitnah politisch entschieden werden, damit es eine Klarheit im Markt gibt", sagte Müller. Sie gehe allerdings nicht davon aus, dass beim Auto-Gipfel am Dienstag schon über konkrete Euro-Beträge geredet werde. Dann will Kanzlerin Merkel nach Angaben einer Regierungssprecherin mit Vertretern der Autobranche über die "Auswirkungen der Corona-Pandemie* auf Produktion und Absatz der Branche sprechen".

Lobbyistin Müller betonte, ihr Verband wünsche sich eine "breite Förderung" nicht nur von Elektro- und Hybrid-Autos, sondern auch von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. "Wir könnten uns aber ein Stufenmodell vorstellen, bei dem bestimmte Antriebe noch zusätzliche Prämien bekommen".

Wie nicht anders zu erwarten, erzeugt das Interview im Netz heftigen Gegenwind. Viele User wehren sich gegen milliardenschwere Unterstützung für die Autobranche, so auch Comedian Michael Mittermeier, der sich gegen eine erneute „Abwrackprämie“ stellt:

Auch VW-Chef Diess drängte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf eine Entscheidung "in den nächsten Wochen". Nun sei nicht die Zeit für "Grundsatzdiskussionen"; nötig sei vielmehr ein "Fokus auf die Konjunktur und Tempo". Es gehe bei der Prämie nicht speziell um die Autobranche, sondern um die Konjunktur insgesamt. Diess betonte, die Prämie dürfe nicht nur für Elektroautos gelten: "Wir brauchen die Prämie unabhängig von der Antriebsart, für das gesamte Produktangebot."

Forderungen der Autobranche sorgen in der Politik für Kritik

In der Politik stießen die Forderungen der Autobranche auf Skepsis. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans lehnte neue Kaufprämien für Neuwagen mit Verweis auf "die satten Gewinne der vergangenen Jahre" in der Autoindustrie ab. "Den Steuerzahler als Ausfallbürgen für die Dividenden der Anteilseigner zu betrachten, ist ein Unding", sagte Walter-Borjans gegenüber Business Insider.

Grünen-Chef Robert Habeck forderte, eine Kaufprämie solle es allenfalls für ökologisch vorbildliche Fahrzeuge geben. Zudem müssten im Fall einer staatlichen Förderung Boni und Dividenden der betreffenden Unternehmen einbehalten werden, sagte er im Deutschlandfunk.

Habeck äußerte sich generell skeptisch zu einer Hilfsbedürftigkeit der Autobranche. "Einerseits brüstet sich die Automobilindustrie damit, wie gut sie dasteht, welche Gewinne sie gemacht hat", sagte er. "Auf der anderen Seite möchte sie Steuergelder haben, damit ihre Unternehmen gerettet werden. Das passt nicht zusammen."

Lockerungen der Corona-Auflagen: Druck auch vom Gaststättengewerbe

Am Dienstag will Kanzlerin Merkel mit der Autobranche beraten, am Mittwoch wollen Kanzlerin und Ministerpräsidenten dann über weitere Schritte zur Lockerung von Corona-Auflagen im öffentlichen Leben entscheiden. BDI-Chef Dieter Kempf mahnte eine spürbare Öffnung an: "Unsere Unternehmen wollen und müssen wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder anlaufen soll", sagte er den Funke-Zeitungen.

Auch der Hotel- und Gaststättenverband machte Druck. Am Mittwoch müssten "ein klarer Fahrplan für meine Branche und ein Rettungsfonds beschlossen werden", sagte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges der Bild am Sonntag. Merkel hatte allerdings bereits angekündigt, dass Lockerungen in der Gastronomiebranche erst bei den übernächsten Bund-Länder-Beratungen thematisiert werden sollten.

