Corona-Krise: Volkswagen will Produktion aussetzen

Der Autokonzern VW will wegen der Verbreitung des Coronavirus die Produktion vorerst aussetzen.

Wolfsburg - Der VW-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle an diesem Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hieß es am Dienstag aus dem Betriebsrat in Wolfsburg.

