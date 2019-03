Nach Hype um bestimmtes Klopapier: dm legt mit neuen Produkten nach - und Kunden rasten aus 

© picture alliance/Emil Rothweiler/dm-drogerie markt GmbH und Co. KG/dpa

So sieht das begehrte Toilettenpapier aus.

Das Mops-Klopapier der Drogeriemarkt-Kette dm löste einen gigantischen Hype aus. Zwischenzeitlich war es sogar vergriffen. Doch jetzt dürfen sich Kunden auf neue Produkte freuen.

Update vom 19. März 2019: Das limitierte Mops-Klopapier von dm, das mit süßen Hunden bedruckt ist, löste bei den Kunden Ende letzten Jahres einen regelrechten Ansturm auf die Filialen aus. Es kam sogar zu Hamsterkäufen und das beliebte Mops-Klopapier war vielerorts ausverkauft. Schließlich wurde das Klopapier in der rosafarbenen Packung sogar zu einem Vielfachen des Originalpreises bei ebay zum Verkauf angeboten.

Jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Mops-Fans: Die Drogerie-Kette dm bringt eine ganze Kollektion im Mops-Look auf den Markt, wie das Unternehmen auf Instagram verkündete. Unter anderem können sich Kunden bald mit Mops-Duschgel, Mops-Wattepads und Mops-Reinigungstüchern von der dm-Eigenmarke Balea eindecken. (Unterdessen verschwindet bei dm jedoch eine andere beliebte Eigenmarke aus dem Sortiment.)

Die Freude der Hunde-Fans ist groß, unter dem Instagram-Post, der bereits über 27.000 mal geliked wurde, kommentierten zahlreiche User, wie sehr sie sich auf die Mops-Serie freuen. Eine Nutzerin schrieb beispielsweise: „Ich hatte damals schon alles leer gekauft an Toilettenpapier, ich liebe es so sehr. Es ist einfach unfassbar süß und sieht meinem so ähnlich!“

Auch auf Facebook fragte eine Nutzerin das Unternehmen, wann denn endlich die Produkte auf den Markt kämen. Ein dm-Mitarbeiter antwortete: „Du musst nicht mehr lange warten. Bitte beachte jedoch, dass nicht alle dm-Märkte zur selben Zeit ihre Warenlieferung erhalten.“ Es ist also davon auszugehen, dass in einigen Märkten wieder ein großer Andrang auf die putzigen Mops-Produkte herrschen wird...

Hype-Klopapier war vergriffen: dm legt nach - doch es gibt harsche Kritik

Update vom 11. Februar 2019: Die Frauen sind ihnen wohl nicht genug. dm nimmt mit seinem Angebot „Seinz“ nun verstärkt die Männer als Zielgruppe ins Visier - in den Ladengeschäften ebenso wie online.

Update vom 21. Januar 2018: Klopapier mit Mops - das hatte offensichtlich genau den Nerv vieler Kunden des Drogeriemarkts dm getroffen: Anfang Januar war das Toilettenpapier in den Läden ausverkauft und tauchte sogar als begehrte Ware auf ebay auf. Mittlerweile hat dm nachgelegt und das Papier mit Mops wieder ins Sortiment genommen. Kunden-Posts auf Facebook lassen allerdings darauf schließen, dass bereits wieder Hamsterkäufe getätigt werden...

Allerdings freuen sich nicht alle über den skurrilen Trend: Die Tierrechte-Organisation Peta warnt auf ihrer Homepage vor einem neuen „Mops-Hype“, der auf den Trubel um Einhörner und Flamingos folgen könnte. Dass es „ein absolutes No-Go ist, Möpse zu Trend-Tieren zu machen“, sollte „jedem klar sein“, heißt es dort.

Die Tiere litten ihr Leben lang unter angezüchteten Merkmalen wie der kurzen Schädelform oder verengten Nasenhöhlen, schreiben die streitbaren Tierschützer. „Produktdesigns wie das Mops-Motiv verharmlosen das Leid Tausender Hunde und heizen die Nachfrage nach bestimmten ‚Rassen‘ weiter an“, erklärte die „Fachreferentin für tierische Mitbewohner“ bei PETA, Jana Hoger. Der Beliebtheit des Produkts scheint es bislang keinen Abbruch zu tun.

dm-Kunden flippen wegen Klopapier aus - jetzt wird es auf ebay angeboten

München - Die Drogeriemarktkette dm hat mit einem „Limited Edition“-Klopapier offenbar einen Nerv bei den Kunden getroffen. Das Toilettenpapier, das seit Ende Dezember 2018 im Handel ist, ist bei vielen Kunden - vor allem Hundeliebhabern - heiß begehrt.

Video: Alle lieben dieses Klopapier von dm

Das liegt an dem lustigen Design des Toilettenpapiers: Es ist bedruckt mit Zeichnungen von einem Mops, der mit einem Blumenkranz auf dem Kopf geschmückt ist und ein gestreiftes Shirt trägt. In einer Sprechblase sagt der süße Mops „I love you“ zu seinem Betrachter.

(Der Facebook-Post wurde inzwischen entfernt)

+ So sieht das heiß begehrte Klopapier von dm aus. © dpa / Emil Rothweiler

dm-Klopapier wird plötzlich zum Verkaufsschlager

In den sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Bilder von mopsverrückten Kunden, die Klopapierpackungen auf Vorrat kauften. Viele Kunden äußerten sich begeistert über das lustige Motiv: „Es ist einfach genial! Ihr habt damit einen Wahnsinns-Hype bei allen Mopsbekloppten ausgelöst und macht damit viele Menschen glücklich. Bitte und gerne mehr davon.“

(Der Facebook-Post wurde inzwischen entfernt)

Video: Ist der Hype um Klopapier von dm berechtigt?

Eine Kundin schrieb an die dm-Facebookpinnwand mit einem Augenzwinkern: „Wehe ihr nehmt das wieder aus dem Programm.“ Allerdings dürfte dieser Wunsch der Mops-Fans nicht in Erfüllung gehen: Ein Mitarbeiter der Drogeriemarktkette schrieb unter das Posting: „Leider ist das nur eine Limited Edition. Wir haben alle Wünsche aber gerne weitergeleitet.“

Erst bei dm, dann auf ebay

Einige Kunden äußerten sich auf Facebook aber auch enttäuscht, weil sie keine Packungen mehr ergattern konnten oder das Klopapier in ihrer dm-Filiale nicht erhältlich ist: „Im norddeutschen Raum nicht zu bekommen“, schrieb eine Kundin traurig.

Für die enttäuschten Mops-Fans gibt es aber noch eine letzte Lösung: Das Produkt wird mittlerweile auf ebay angeboten! Offenbar haben Kunden den Hype gleich erkannt und Mops-Toilettenpapier auf Vorrat gekauft, um es nun weiterzuverkaufen.

