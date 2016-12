Seltsames Duschgel: Rossmann hat lange gebraucht, um Einhorn-Trend zu erkennen

Euphorische Kunden verzeihen das

München - Für Einhorn-Fans war 2016 ein wichtiges Jahr. Große Marken haben dem Einhorn Sondereditionen gewidmet. Der Drogeriemarkt Rossmann ignorierte den Trend - bis jetzt. Euphorische Kunden verzeihen das.

Rossmann hat vor wenigen Tagen ein Duschgel in die Regale gestellt, das „Zauberei“ heißt. Es gehört zur Rossmann-Eigenmarke „Isana young“. Die Flasche der limitierten Edition kostet 79 Cent, ist pink, glitzert. Darauf schwebt ein Comic-Einhorn über einem Regenbogen und einer Wolke. Es soll „nach Beeren, die im Reagenzglas wachsen“ riechen, sagt uns jemand, der es getestet hat. Und der in einem Münchner Markt am Donnerstag eine Flasche gefunden hatte.

Kunden quengeln unter dem Instagram-Post, mit dem Rossmann für sein Produkt wirbt, der Drogeriemarkt in ihrer Nähe solle doch endlich für Nachschub sorgen. Offenbar sind die Einhorn-Flaschen in den meisten Filialen schon vergriffen. Rossmann antwortet, die Nachlieferung klappe nicht vor Ende Januar. Online-Bestellungen seien aktuell auch nicht möglich.

Auf der Rückseite der Duschgel-Flasche zeigen sich die Texter kreativ - aber von der seltsamen Sorte: „Erlebe die Zauberkräfte des Einhorns. Du kannst dich ganz darauf verlassen und dir wünschen, was du möchtest. Ein ganz wundervoller Duft begleitet deine Träumerei.“ Und ganz nebenbei dusche man seine Alltagssorgen fort und fühle sich „wieder frisch und glücklich“.

dm hat im November die Regenbogen-Dusche in die Verkaufsregale gestellt

Rossmann ist mit seinem Einhorn-Produkt spät dran. Andere große Marken haben früher erkannt, dass sie mit Einhorn-Sondereditionen Geld verdienen könnten. Der Drogeriemarkt dm hatte im November die Regale mit seinem Duschgel Regenbogen-Dusche gefüllt. Es soll nach Wölkchen und Sternchen duften - mit anderen Worten: aufdringlich süß. Auf der pastellfarbenen Flasche tänzelt ein Comic-Einhorn auf den Hinterhufen über einen Regenbogen. Die Kundinnen waren so hingerissen, dass sie das Duschgel auf weißen Spitzendeckchen, Bettlaken und flauschigen Teppichen und drapierten und das Bild wie eine Trophäe auf Instagram veröffentlichten.

Einhorn-Fans legten den Onlineshop von Ritter Sport lahm

Und erinnern Sie sich an den Hype um die Einhorn-Schokolade von Ritter Sport? Das Unternehmen hat eine Sorte aus weißer Joghurt-Schokolade mit Beerenstückchen entwickelt. Nicht wegen des neuen Geschmacks, sondern wegen der Packung mit Einhorn und Regenbogen hatten begeisterte Kunden den Onlineshop des Herstellers lahm gelegt. Ritter Sport versprach: Es gibt Einhorn-Schoko-Nachschub, aber nicht für jeden. Der Cartoonist Ralph Ruthe hat eine solche Ritter-Sport-Schokotafel auf Ebay versteigert. Er hatte auf die Packung sein Einhorn gezeichnet. Das Geld hat der Zeichner für das Kinderhospiz Bethel bestimmt.

Religionswissenschaftlerin über Einhorn-Trend: Menschen haben ein „Bedürfnis nach Wiederverzauberung“

Die Leipziger Religionswissenschaftlerin Christiane Königstedt denkt, die Einhorn-Faszination möge tatsächlich ein „Bedürfnis nach Wiederverzauberung“ sein. Einer „als zu kalt wahrgenommenen Realität“ werde wieder „ein bisschen Zauber hinzugefügt“. Dies sagte sie in der SWR2-Radiosendung Forum.

