EU will nun auch mit Australien so schnell wie möglich Handelspakt

Die Vorgespräche haben bereits Ende 2015 angefangen. Nun sollen die Verhandlungen zwischen der EU und Australien beschleunigt werden. Das Ziel: Ein Freihandelsabkommen.

Hamburg - Die Europäische Union will nun auch mit Australien so schnell wie möglich ein Freihandelsabkommen abschließen. Wie EU-Ratspräsident Donald Tusk am Samstag nach einem Gespräch mit dem australischen Regierungschef Malcolm Turnbull mitteilte, sind sich beide Seiten einig, die Ende 2015 gestartete Vorgespräche zu beschleunigen. Das Projekt werde nun als vorrangig eingestuft, hieß es.

Die am Rande des G20-Gipfels in Hamburg getroffene Absprache gilt als weiteres Zeichen dafür, dass US-Präsident Donald Trump die USA mit seinem handelspolitischen Kurs isoliert. Australien hatte bislang vor allem auf die mit den USA und zehn anderen Ländern geplante transpazifische Freihandelszone (TPP) gesetzt. US-Präsident Trump kündigte allerdings im Januar an, das bereits ausgehandelte Projekt platzen zu lassen.

Die EU wollte eigentlich mit den USA eine Freihandelszone namens TTIP gründen, hat seit dem Amtsantritt von Trump allerdings kaum noch Hoffnung auf Fortschritte bei den Verhandlungen. Trump ist Kritiker der aktuellen Freihandelsabkommen, weil diese seiner Meinung nach die US-Wirtschaft benachteiligen.

Bereits am Donnerstag hatte die EU mit Japan die Grundzüge eines Handelspakts besiegelt.

dpa

