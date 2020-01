Spektakuläre Flucht aus Hausarrest: Ex-Renault-Boss setzt sich ab - in einem Kontrabass-Koffer? Interpol reagiert  

Mit dieser Wende dürfte wohl niemand gerechnet haben: Der in Japan unter Hausarrest stehende Ex-Manager Ghosn hat sich in den Libanon abgesetzt.

Trotz Hausarrest in Japan: Ex-Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn flüchtet.

flüchtet. Der 65-Jährige veröffentlicht eine Stellungnahme .

. Doch wie gelang es dem Ex-Manager in den Libanon zu fliehen?

Update vom 3. Januar 2020, 9.15 Uhr:

Nach seiner überraschenden Flucht aus Japan in den Libanon wird der frühere Autoboss Carlos Ghosn jetzt per internationalem Haftbefehl gesucht. Aus libanesischen Justizkreisen hieß es am Donnerstag, die internationale Polizeibehörde Interpol habe ein entsprechendes Gesuch im Auftrag der japanischen Regierung an die Generalstaatsanwaltschaft in Beirut geschickt.

Demnach soll Ghosn in der kommenden Woche im Libanon zu den Vorwürfen befragt werden. Danach werde entschieden, ob japanische Experten an den dortigen Ermittlungen beteiligt würden. Aus Regierungskreisen in Beirut hieß es zugleich, Ghosn sei mit einem gültigen neuen französischen Pass in den Libanon eingereist.

Derweil meldete sich der einstige Autoboss Ghosn in einer Stellungnahme im „Wall Street Journal“ zu Wort: Dabei nimmt er seine Familie in Schutz, sie habe von seiner Flucht nichts gewusst und ihm auch nicht geholfen. „Es gab Spekulationen in den Medien, dass meine Frau Carole und andere Mitglieder meiner Familie eine Rolle bei meiner Abreise aus Japan gespielt haben", sagte Ghosn und führte weiter aus: „All diese Spekulationen sind ungenau und falsch. Ich allein habe meine Abreise arrangiert. Meine Familie spielte überhaupt keine Rolle.“

Update vom 2. Januar 2020, 13.10 Uhr: Nach der überraschenden Flucht des früheren Autobosses Carlos Ghosn aus Japan in den Libanon sind in der Türkei sieben mutmaßliche Helfer festgenommen worden. Darunter seien vier Piloten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Sie würden verdächtigt, Ghosn bei der Flucht mit einem Privatjet von Japan über Istanbul in den Libanon geholfen zu haben. In Tokio durchsuchten Ermittler das Haus Ghosns. Sicher fühlen könnte sich der Ex-Manager in Frankreich.

„Wenn Herr Ghosn nach Frankreich käme, würden wir Herrn Ghosn nicht ausliefern, denn Frankreich liefert niemals seine eigenen Staatsangehörigen aus“, sagte die Staatssekretärin im französischen Wirtschafts- und Finanzministerium, Agnès Pannier-Runacher, am Donnerstag dem Sender BFMTV.

Spektakuläre Flucht aus Japan: Ex-Chef von Renault-Nissan setzt sich ab - im Kontrabass-Koffer?

Ursprungsmeldung vom 2. Januar 2020, 9.40 Uhr: Mit dieser spektakulären Wende in der Affäre um Ex-Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn dürfte wohl niemand gerechnet haben: Obwohl der Ex-Manager wegen des anstehenden Prozesses gegen ihn mit einem Ausreiseverbot aus Japan belegt war und dort sogar unter Hausarrest stand, hat Ghosn das Land verlassen können.

Der 65-Jährige hat sich nach eigenen Angaben in den Libanon abgesetzt. Wie Ghosn dies gelingen konnte, ist noch unklar. Doch libanesische Behörden sprechen von einer legalen Einreise.

Ex-Chef von Renault-Nissan aus Japan geflüchtet: Ghosn gibt Stellungnahme ab

In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte Ghosn am Dienstag, dass er vor „Ungerechtigkeit und politischer Verfolgung“ aus Japan geflüchtet sei. Nun müsse er nicht mehr in einem „manipuliertem“ Justizsystem als Geisel auf einen Prozess warten. Wo genau sich der 65-Jährige aufhält, ist offiziell nicht bekannt. Doch geht es nach Stimmen aus dem Umfeld des Ex-Managers, befindet sich Ghosn in Beirut. Dort sei er nun bei seiner Frau, „frei“ und „sehr glücklich“.

Auch wie genau dem 65-Jährigen die Flucht gelang, ist unklar. Doch der libanesische Nachrichtensender MTV will die Hintergründe der spektakulären Flucht erfahren haben. Demnach soll sich der Ex-Manager von einem Musiker in einem Kontrabass-Koffer versteckt aus dem Haus tragen haben lassen. Diese Behauptung wiesen Anwälte des 65-Jährigen jedoch zurück. Anschließend soll Ghosn laut MTV von der Türkei aus mit einem französischen Pass und seinem libanesischen Personalausweis eingereist sein.

Carlos Ghosn im Kontrabass-Koffer aus Japan geflüchtet?

Offenbar ließ Ghosn selbst seine Anwälte im Ungewissen. Der japanische Anwalt des 65-Jährigen, Junichiro Hironaka, erklärte, dass die Juristen noch immer im Besitz von Ghosn Pässen seien. Hironaka versicherte in Tokio, er sei "völlig überrascht" von der plötzlichen Ausreise seines Mandanten: "Ich bin sprachlos." Ghosns Flucht sei "nicht zu entschuldigen". Die japanische Regierung äußerte sich bislang nicht zu den Ereignissen.

Ghosns Eltern stammen aus dem Libanon. Er kam in Brasilien zur Welt, verbrachte aber den größten Teil seiner Kindheit im Libanon.

Das libanesische Außenministerium erklärte, Ghosn sei "legal" ins Land eingereist. Es gebe kein Auslieferungsabkommen mit Japan und auch keine juristische Zusammenarbeit. Der staatliche Sicherheitsdienst erklärte, er sehe keine Gründe für eine strafrechtliche Verfolgung Ghosns im Libanon. Paris erklärte, keine Kenntnis von den Fluchtplänen Ghosns oder den Umständen seiner Flucht gehabt zu haben.

Ex-Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn: Anwälte weisen Fluchtplan zurück

Ghosn war im November 2018 in Japan festgenommen worden. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf Nissan übertragen zu haben. Ghosn sprach von einer Verschwörung bei Nissan, um ihn loszuwerden. Grund sei, dass er Nissan noch näher an den französischen Autobauer Renault heranführen wollte.

Ghosns Anwälte werfen den japanischen Ermittlern auch vor, heimlich mit Nissan zusammengearbeitet und ihre Ermittlungen faktisch dem japanischen Autobauer übertragen zu haben. Die Familie des einstigen Spitzenmanagers prangerte außerdem die rigiden Auflagen der Justiz als "unmenschlich" an.

