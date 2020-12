Hartz-4-Änderungen 2021 - Warum es schon im Dezember mehr Geld gibt

Menschen, die Hartz 4 beziehen, bekommen ab 2021 mehr Geld. Die erste Auszahlung vom höheren Arbeitslosengeld II gibt es bereits im Dezember.

Mehr Geld ab 2021 : Hartz-4-Regelsätze werden erhöht.

: werden erhöht. So unterschiedlich steigen die Regelsätze des Arbeitslosengelds II im neuen Jahr.

des im neuen Jahr. Frühere Auszahlung: Bezieher:innen können sich bereits im Dezember über mehr Geld freuen.

Frankfurt - Beim Hartz 4 kommen im neuen Jahr 2021 einige Änderungen auf Empfänger:innen zu. Die Regelsätze sollen steigen, so haben es Bundestag und Bundesrat beschlossen. Alles, was sich rund um das Arbeitslosengeld II ändert, hier auf einen Blick.

Änderungen bei Hartz 4: 2021 sollen die Regelsätze steigen

2021 ist es so weit. Die Regelsätze der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden angehoben und Hartz-4-Empfänger:innen können sich über etwas mehr Geld freuen. Erwerbslose Alleinstehende in Single-Haushalten bekommen dann beispielsweise 446 Euro, also 14 Euro mehr als im Vorjahr.

+ Die Hartz 4 Leistungen werden ab 2021 erhöht. © Oliver Berg/dpa

Leben zwei Erwachsene in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft zusammen, dann steigt der Satz um 12 Euro. Sie erhalten dann ab 2021 jeweils 402 Euro im Monat. Bei einem Teil der Kinder und Jugendlichen ist der Regelsatz von Hartz 4 sogar um 45 Euro angestiegen. Bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahren wurde der Satz allerdings nur um einen Euro angehoben. Nach Ansicht des Sozialministeriums habe diese Personengruppe nämlich bei den letzten Neuberechnungen stark profitiert.

Hartz-4-Regelsatz Änderungen Alleinstehend/Alleinerziehend 446 Euro (14 Euro mehr als 2020) Paare/Bedarfsgemeinschaften 401 Euro (12 Euro mehr als 2020) Erwachsene im Haushalt anderer 357 Euro (12 Euro mehr als 2020) Kinder von 0 bis 6 Jahre 283 Euro (33 Euro mehr als 2020) Kinder von 6 bis unter 14 Jahren 309 Euro (1 Euro mehr als 2020) Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren 373 Euro (45 Euro mehr als 2020) Quelle: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Hartz 4: Die Auszahlung kommt bereits im Dezember 2020

Die erhöhten Leistungen erhalten Hartz-4-Empfänger:innen sogar noch im Dezember 2020. Das Jobcenter überweist die Gelder nämlich im Voraus zum Monatsende, damit Bezieher:innen diese schon zum ersten Werktag des Folgemonats zu Verfügung haben. So werden die neuen Arbeitslosengeld-II-Leistungen für Januar 2021 schon am 31.12.2020 ausgezahlt.

Hartz 4 ist eine Leistung der Bundesagentur für Arbeit, die der Sicherung des Lebensunterhalts dient. Dabei ist Hartz 4 der umgangssprachliche Begriff für das Arbeitslosengeld II. Der Begriff Hartz 4 geht auf die „Hartz-Reformen“ zurück. Damals erarbeitete eine Kommission unter der Leitung von Peter Hartz Vorschläge zur Reform der auf den Arbeitsmarkt bezogenen Sozialgesetze. Das Arbeitslosengeld II wird unter unterschiedlichen Bedingungen ausgezahlt, wie die Bundesagentur für Arbeit auf ihrer Webseite zusammenstellt. Demnach können Sie Hartz 4 beziehen, wenn Sie:

Mindestens 3 Stunden am Tag arbeiten können,

mindestens 15 Jahre alt sind und noch nicht das gesetzliche Rentenalter erreicht haben,

Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort Deutschland ist,

Sie Ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst sichern können

oder

Sie in einer Bedarfsgemeinschaft mit einer erwebsfähigen, leistungsberechtigten Person leben.

Nach Änderung bei Hartz 4 wird auch der Mehrbedarf angepasst

Neben den Änderungen bei Hartz 4 werden auch die Mehrbedarfe angepasst. Diese können zusätzlich zum Arbeitslosengeld II beantragt werden. Ein Mehrbedarf ist als Zuschuss für Kosten in besonderen Lebenslagen tituliert. Beispielsweise haben Alleinerziehende oder Schwangere einen Anspruch auf diesen Zuschuss. Aber auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen kostenaufwändig ernähren müssen, haben ein Anrecht auf den Mehrbedarf.

Diese Mehrbedarfe richten sich nach dem jeweils bezogenen Regelbedarf an Hartz 4. Steigt dieser, steigt so auch der Mehrbedarf. Die Höhe des Mehrbedarfs ist im Sozialgesetzbuch (SGB II) festgelegt. So bekommen werdende Mütter, die erwerbstätig und hilfsbedürftig sind, beispielsweise nach der 12. Schwangerschaftswoche einen Mehrbedarf von 17 Prozent. Alleinerziehende Personen bekommen 36 Prozent ihres Regelbedarfs, wenn sie mit einem Kind unter sieben Jahren oder mit zwei oder drei Kindern unter 16 Jahren zusammenleben. Unter gewissen Bedingungen haben Erwerbsfähige behinderte Hilfsbedürftige Anrecht auf einen Mehrbedarf von 35 Prozent. Ist aus medizinischen Gründen eine kostenaufwändige Ernährung notwendig, wird ein Mehrbedarf in „angemessener Höhe“ ausgezahlt. (Sophia Lother)

Ein Urteil des Bundessozialgerichts sorgt für Aufruhr: Für ihre Hunde sollen Hartz-4-Empfänger künftig kein zusätzliches Geld für die Versicherung kriegen.

Rubriklistenbild: © Oliver Berg/dpa