Achtung! Machen Sie bei Ikea niemals diesen Fehler - sonst landen Sie im Gefängnis

Bei Ikea sollten Sie an der Selbstscan-Kasse immer besonders aufmerksam sein.

Eine Frau kaufte gemeinsam mit ihrem Vater bei Ikea ein. Dabei passierte ihr ein dummes Missgeschick, das sie sogar ins Gefängnis brachte.

Straßburg - Gerade am Wochenende kann ein Ikea-Besuch zu einer echten Geduldsprobe werden: Ikea-Kunden müssen vor allem samstags mit Gedränge zwischen den Regalen und langen Warteschlangen an den Kassen rechnen. Um letztere zu umgehen, nutzen viele Kunden die Selbstscan-Kassen.

So auch eine Französin, die in Straßburg Anfang Oktober mit ihrem Vater bei dem schwedischen Möbelkonzern einkaufte, der dieses Jahr einen Rekordumsatz erzielen wird. Diese Entscheidung brachte die junge Frau und ihren Vater ins Gefängnis, wie die Französin in zahlreichen Tweets auf ihrem Twitter-Account „thepeacefulriot“ berichtete.

Dieser Fehler kann Sie bei Ikea in den Knast bringen

Nachdem die Frau namens Emilie an der Selbstscan-Kasse ihre Sachen eingescannt hatte - unter anderem vier Aufbewahrungsboxen - und das Geschäft verlassen wollte, wurde sie von einem Sicherheitsmann aufgehalten. Er beschuldigte sie und ihren Vater, einen Diebstahl begangen zu haben.

Die Boxen waren ihr zum Verhängnis geworden, wie sie auf Twitter schreibt: „Gut, ich werde euch jetzt erzählen, wie ich wegen Tupperware von Ikea in Polizeigewahrsam genommen wurde.“

Bon je vais raconter comment je suis allée en garde à vue à cause des tupperware d'IKEA pic.twitter.com/qAL3CMaVBW — Emilie (@thepeacefulriot) 9. Oktober 2018

Ikea: Frau scannt Boxen falsch - und muss in den Knast

Denn auf den Aufbewahrungsboxen waren Deckel mit einem eigenen Strichcode. Emilie hatte aber lediglich die Boxen gescannt - aus Versehen, wie sie sagt. Aber der Wachmann sah das anders. Er rief den Filialleiter hinzu, der forderte, dass Emilie und ihr Vater ein Dokument unterschreiben, das den Diebstahl bestätigt. Doch die Beschuldigten weigerten sich.

Fehler bei Ikea: Tochter und Vater für 24 Stunden festgehalten

Und tatsächlich machten die Ikea-Mitarbeiter Ernst: Sie ließen das angebliche Diebes-Duo abführen und auf eine Polizeiwache bringen, wo es die nächsten 24 Stunden verbringen musste. Der Vorwurf lautete „bandenmäßiger Diebstahl“. Doch eine Beamtin erkannte den Fauxpas und informierte einen Untersuchungsrichter, der die beiden schließlich freiließ.

Entschuldigung von Ikea - mit Seitenhieb

Schließlich meldete sich auch Ikea auf Twitter zu Wort und entschuldigte sich und zog die Anzeige zurück - allerdings nicht ohne zu sticheln: „Wir bevorzugen stets den Dialog und bedauern zutiefst diese Situation.“ Das wollte aber Emilie nicht so stehen lassen. Sie bedankte sich zwar, dass Ikea den Fehler zugegeben hat, bemerkte aber auch: „Die Anzeige wurde (soweit ich weiß) erst am Montagabend zurückgezogen, als wir schon für unschuldig befunden wurden. Wenn ihr wirklich den Dialog vorziehen würdet, dann hätte es meine Tweets nicht gegeben.“

Merci d'avouer vos tords, cependant la plainte (de ce que j'ai compris) est enlevée depuis lundi soir, lorsque nous avons été jugé innocent :/

Si vous privilégiez autant le dialogue, ce thread n'aurait jamais existé. https://t.co/xWJs182oAZ — Emilie (@thepeacefulriot) 10. Oktober 2018

Das könnte sie auch interessieren: Peinlicher Fehler auf Verpackung - so reagiert Aldi

Außerdem gibt es gerade einen Rückruf bei Aldi und Penny: Dieses Produkt sollten Sie nicht essen, falls Sie es gekauft haben sollten.

sp

IKEA mit Riesenumsatz:

Der große Food-Test: