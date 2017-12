Air-Berlin-Tochter Niki stellt Insolvenzantrag - Lauda steht parat

Die Air-Berlin-Tochter Niki ist insolvent. Airline-Gründer Niki Lauda denkt bereits über eine Übernahme nach.

Berlin/Wien - Für die Air-Berlin-Tochter Niki ist ein Insolvenzantrag gestellt worden. Eine Sprecherin der Berliner Zivilgerichte bestätigte am Mittwochabend den Eingang eines Insolvenzantrags für den österreichischen Ableger von Air Berlin beim Amtsgericht Charlottenburg. Das Gericht müsse nun prüfen, ob der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zulässig sei.

Vorher hatte der frühere Rennfahrer und Unternehmer Niki Lauda angesichts des Rückzugs von Lufthansa Interesse an der einst von ihm gegründeten Airline Niki angemeldet. "Ich bin interessiert und würde mich darum kümmern", sagte Lauda der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Mittwoch.

+ Rettet er die von ihm gegründete Airline Niki? Ex-Formel-1-Weltmeister Niki Lauda denkt über eine Übernahme nach. © AFP

Lauda zuvor an Übernahme gescheitert

Er will demnach die Airline aus der Pleite heraus übernehmen. Der nächste Schritt sei die Insolvenz von Niki, sagte Lauda. Das sei dann eine neue Situation und er stehe bereit. Lauda hatte schon zuvor im Rahmen einer Bietergemeinschaft Interesse an der Air-Berlin-Tochter signalisiert, war aber gescheitert.

Da die Lufthansa nun die letzte verbliebene Interessentin an Niki war, droht dem österreichischen Ferienflieger die Insolvenz. Die Lufthansa hatte am Mittwochnachmittag ihren Verzicht auf Niki erklärt und dies mit den zu harten Auflagen der Wettbewerbshüter in Brüssel begründet. Lauda will sich nach eigenen Angaben nun aber allein um Niki kümmern.

afp