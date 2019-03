Bezahl-Revolution bei Rewe: Nun läuft es ganz anders, wenn Sie zur Kasse gehen

An der Kasse bei Rewe erwartet die Kunden in Zukunft womöglich ein ganz neues Einkaufserlebnis - für den Zahlvorgang werden sie ihre Handys zücken müssen.

München - Die Supermarktkette Rewe geht neue Wege. Künftig sollen die Kunden ihre Artikel nicht nur selbst scannen können - sie können dies sogar mit ihrem eigenen Smartphone tun. In ganz Europa geht der Trend in den Supermärkten zum Selbst-Service, nun wagt Rewe mit dem Handy-Scannen also den nächsten Schritt. Das berichtet die Lebensmittelzeitung.

Zunächst wird dies ausschließlich in einem Pilotprojekt in einer Filiale in Köln-Rodenkirchen möglich sein. Dort wird das „Self-Scanning“ angeboten. Der Test soll ergeben, ob der neue Ablauf bei den deutschen Kunden ankommt oder nicht. In dem Markt wird das Selbst-Scannen sowohl mit speziellen vom Markt gestellten Geräten, als auch mit den Kunden-Handys möglich sein.

Rewe: Für die neue Kassier-Methode ist eine App notwendig

Doch das geht nicht ohne Vorbereitung: Der Kunde muss für den Vorgang eine App installieren - diese heißt „Smart Shoppen“. Dort müssen sie sich mit ihrer Payback-Kontonummer anmelden. Den Start des Einkaufs markiert ein Scan eines QR-Codes am Supermarkt-Eingang.

Rewe: Enorme Zeitersparnis für die Kunden

Rewe betonte gegenüber der Lebensmittelzeitung, dass mit der neuen Methode beim Einkauf viel Zeit gespart werden kann. Die Waren müssen nicht mehr aufs Kassenband gelegt werden. Wird ein Artikel versehentlich zu oft eingescannt, reicht ein Klick auf ein „Minus“-Symbol. Am Ende wird an der Selbstbedienungskasse oder bei einem Kassierer bezahlt.

In den letzten Monaten zeichnete sich bereits der Trend zum Selbst-Abkassieren ab. Auch Netto und Kaufland hatten SB-Kassen eingeführt.

