Der Discounter Lidl hat seit diesem Montag ein äußerst beliebtes Küchen-Produkt im Angebot. Doch aufgrund der großen Nachfrage war es bereits nach wenigen Minuten ausverkauft. Lidl reagiert nun.

Neckarsulm - „Leider ist dieser Artikel ausverkauft“: Das bekommen Kunden des Discounters Lidl derzeit in Deutschland wohl häufig auf die Frage nach einem Monsieur Cuisine Connect, einer Art Thermomix, als Antwort. Und das, obwohl es das 299 Euro teure Gerät erst seit diesem Montag zu kaufen gibt.

Auf Facebook beschweren sich nun zahlreiche Kunden darüber. Marlis P. schreibt: „Super, habe mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, da ging es um die angegebene Zeit lange nicht los.“ Sie sei dann etwas später wiedergekommen, „und es ist ausverkauft. Erst supergroß Werbung machen und nun bin ich stark frustriert.“ Und auch Maximilian L. kommentiert wütend auf der Facebook-Seite des Discounters: „Eine !!! Küchenmaschine gab es in der Filiale in Dinslaken. Immer treuer Kunde gewesen bei Lidl, aber die Aktion ist einfach nur ein Witz.“

„Ein Unding“

Beschwerden dieser Art türmen sich gerade in dem Sozialen Netzwerk. Besonders erzürnt die Kunden dabei auch, dass selbst eine Online-Bestellung in den frühen Morgenstunden nicht mehr möglich war. Im Onlineshop von Lidl steht: „Leider ist dieser Artikel aufgrund der hohen Nachfrage online bereits ausverkauft.“ Dennis G. konnte beispielsweise „um eine Minute nach 8“ schon keines der Küchen-Geräte mehr erwerben. Das sei „mehr als ärgerlich und meiner Meinung nach ein Unding.“

Nun reagierte der Discounter per Facebook: „Wir bedauern sehr, dass unsere Küchenmaschine Monsieur Cuisine Connect aufgrund der hohen Nachfrage aktuell leider ausverkauft ist. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Artikel so schnell wie möglich wieder anbieten zu können. Sobald der Monsieur Cuisine Connect wieder verfügbar ist, informieren wir euch auf lidl.de.“

In einem Kommentar des Posts legt Lidl dann sogar noch einmal nach und bietet einen speziellen Dienst an. „Ihr Lieben, wollt ihr informiert werden, wenn der Monsieur Cuisine Connect wieder verfügbar ist? Dann meldet euch zur Erinnerungs-E-Mail an.

