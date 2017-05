Riesen-Ärger um diese Hinweisschilder bei McDonald's

Das Hinweisschild in türkischer Sprache ist inzwischen entfernt worden.

Am 1. Juni schließt die McDonald‘s-Filiale am Mannheimer Marktplatz. Deshalb will der Konzern auf seine anderen Restaurants hinweisen – und macht dabei einen schlimmen Fehler.

Mannheim - „Ist das euer Ernst???“, „Wie bitte was?“ oder „Krank“ – so reagieren einige Facebook-User auf zwei auffällige Hinweisschilder am Fenster der McDonald's-Filiale in der Nähe des Mannheimer Marktplatzes. Das berichtet mannheim24.de* aus Mannheim.

Grund: In großen Buchstaben weist der Fast-Food-Riese auf seine „Umzüge“ zum Wasserturm und in die Mittelstraße hin – wobei es gar keine Umzüge im klassischen Sinn gibt! Die Filiale schließt schlichtweg!

Dabei schreibt das Unternehmen ein Schild auf Deutsch und das andere auf Türkisch – genau damit löst McDonald's einen riesigen Shitstorm aus.

Ein Mannheimer hat die Schilder am 12. Mai an der Fensterscheibe der Filiale am Marktplatz gesehen, fotografiert und sofort ins Netz gestellt. Damit löst er eine Welle der Empörung aus.

Das Bild wird geteilt und weiterverbreitet. Ein anderer Nutzer postet das Foto und schreibt: „Deutsche Kunden werden an den Wasserturm (bessere Gegend) geschickt und türkische Kunden in die Mittelstraße (schlechtere Gegend)“. Doch was ist an diesen Anschuldigungen dran? Handelt es sich dabei wirklich um Diskriminierung?

Laut einem ersten Facebook-Post von McDonald's sollte das Foto, das die beiden Hinweise zeigt, erst noch überprüft werden. „Wir gehen stark davon aus, dass das ein Fake-Bild ist“, schreibt das Unternehmen erst im Sozialen Netzwerk.

Erst Tage später, am Dienstagmittag, gab es eine Stellungnahme, in der sich ein McDonald‘s-Sprecher via Facebook für die Schilder entschuldigt und den Grund für diese Schilderwahl erklärt:

Übrigens: Das Hinweisschild in türkischer Sprache wurde noch am selben Tag entfernt.

