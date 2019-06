Kaufland mit Rückruf: Vorsicht! Diese Sauce kann Glasstücke enthalten 

Die Einzelhandelskette Kaufland hat einen Produktrückruf gestartet. In einer Süß-Sauer-Sauce der Marke Jütro könnten sich Glasbruchstücke befinden.

München - Die Supermarktkette Kaufland ruft eine Sauce in die Läden zurück, die seit November 2018 bundesweit in allen Filialen verkauft wurde. Der Grund dafür sind vereinzelte Glasbruchstücke, die sich in den Gläsern befinden könnten. Bei dem betroffenen Produkt handelt es sich um die „Süß Sauer Ananas - Asiatische Sauce“ der Marke „Jütro“ im 350-Gramm-Glas, wie produktrueckrufe.de meldet.

Von dem Rückruf betroffen sind die Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 21.03.2020. "Es ist nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen, dass vereinzelt Glasbruchstücke in dem Produkt enthalten sein könnten", teilte der Hersteller mit.

#Lebensmittelwarnung vor möglichen Glasstücken in "Süß Sauer Ananas - Asiatische Sauce" von Jütro, verkauft bei Kaufland https://t.co/w6D2bj4ypB pic.twitter.com/8md3URXT3w — LUA RLP (@LUArlp) June 3, 2019

Kaufland ruft Saucen zurück: Das können Käufer tun

Kunden, die besagtes Produkt erworben haben, können dieses in jeder Kaufland-Filiale auch ohne den Kassenzettel zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Darüber hinaus sichert das Unternehmen zu, dass Produkte mit einem anderen MHD oder andere Sorten der gleichen Marke nicht betroffen seien.

Eventuelle Rückfragen von Kunden können unter der Telefonnummer 03372/42120 oder der E-Mail-Adresse info(at)juetro.de direkt an den Hersteller gerichtet werden. Zuletzt hatte Kaufland eine radikale Änderung bei den hauseigenen Produkten angekündigt.

fd