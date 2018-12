Vorsicht! Henkel ruft Putzmittel zurück - Gesundheitsgefahr

Produktrückruf: Die Henkel AG & Co. KGaA ruft zwei Schimmelentferner zurück.

Verbraucher aufgepasst! Henkel ruf zwei Putzmittel zurück. Diese Produkte sind betroffen.

Düsseldorf - Vorsicht, Produktrückruf! Die Henkel AG & Co. KGaA, Hesteller von Kelb-/Dichtstoffen, Artikeln zur Haar-, Körper-, Haut- und Mundpflege sowie von Wasch- und Reinigungsmitteln, informierte über die Medien zum vorsorglichen bundesweiten Rückruf zweier Haushaltsreiniger. Demnach handelt es sich um folgende Schimmelentferner: „Bref Power Bakterien & Schimmel“ und „Pattex Schimmel weg! Spray“. Betroffen seien die jeweiligen 750ml-Sprühflaschen, informierte Henkel.

Vorsicht: Haut - und Augenverletzungen möglich

In einigen Fällen könne laut Hersteller nicht ausgeschlossen werden, dass „sich der Sprühkopf von der Flasche löst und dadurch Reinigungsmittel herausspritzt. Gelangt die Flüssigkeit in die Augen, sind Verletzungen möglich.“

Die Verbraucher/innen, die die Produkte in ihrem Haushalt haben, werden vom Hersteller gebeten, diese nicht weiter zu benutzen, sondern „das komplette Produkt (Flasche mit Inhalt) zur Entsorgung zum örtlichen Wertstoff-/Recyclinghof oder Schadstoffmobil“ zu bringen. Auch sei es wichtig, „das Produkt aufrecht und außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Im Zweifelsfall nutzen Sie bitte für den Transport eine Plastiktüte als Schutz vor möglicherweise auslaufender Flüssigkeit.“

Hinweise des Herstellers bei Haut - oder Augenkontakt

Sollte es dennoch zur Berührung der Flüssigkeit mit der Haut kommen, weißt der Hersteller daraufhin, die betreffende Stelle gründlich mit Wasser zu reinigen. „Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Es ist wichtig, das Auge ausschließlich mit Wasser zu spülen. Darüber hinaus empfehlen wir, einen Augenarzt aufzusuchen.“

Auch können Verbraucher/innen einen Ersatz des Produkts durch Angabe ihrer Kontaktdaten und Angaben zum Produkt in bereitgestellten Formularen erhalten (Bref Power Bakterien & Schimmel / Pattex Schimmel weg! Spray). Nach Prüfung aller Details, so teilte Henkel mit, erhalten Verbraucher/innen einen Gutschein per Post, „der bei vielen anderen Handelspartnern eingelöst werden kann“.

