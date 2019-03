Schon vor einem Jahr beanstandet: Rückruf für zwei Tätowierfarben

Gleich zwei Tätowierfarben eines US-Herstellers müssen vom deutschen Markt verschwinden. Dabei war schon vor einem Jahr vor den Produkten gewarnt worden.

München - Wegen eines erhöhten Nickelgehalts warnt ein Online-Anbieter für Tätowierprodukte vor der Anwendung zweier Farbstoffe. Dabei handelt es sich um die Farben „Dark Brown“ und „Terra Di Siena“ des US-Herstellers „Intenze“. Diese hatte das Unternehmen „Premier Products“ aus dem schleswig-holsteinischen Dänischenhagen in seinem Sortiment.

Betroffen von dem Rückruf sind laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zwölf Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. „Premier Products“ zufolge dürfen die Farben „nicht weiter genutzt werden“, nach Kontaktaufnahme per Telefon unter der 04349/913000 oder per Mail über service@premier-products.de und Nennung der Menge an Flaschen sollten diese umgehend zurückgeschickt werden. Im Gegenzug wird ein Warenersatz oder eine Gutschrift angeboten.

+ Die betroffenen Produkte: „Terra Di Siena“ (l.) und „Dark Brown“. © Premier Products GmbH

Bis zu 4,5 Millionen Deutsche gegen Nickel sensibilisiert

Nickel gilt mit der Nickeldermatitis als häufigster Auslöser für Kontaktallergien. In Deutschland sind Schätzungen zufolge zwischen 1,9 und 4,5 Millionen Menschen gegen das Übergangsmetall sensibilisiert. Die Verwendung in sogenannten Bedarfsgegenständen wie Armbanduhren oder Geräten zur Lebensmittelverarbeitung ist in der EU limitiert.

Im vergangenen März waren die beiden Tätowierfarben bereits vom Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte der EU gelistet worden. Damals war neben dem Nickelgehalt auch die Menge an Arsen (bei „Dark Brown“) sowie Blei (bei beiden) beanstandet worden. Schon damals war die Rücknahme vom Markt angewiesen worden. Offenbar sind beide Produkte jedoch weiterhin vertrieben worden.

Das könnte Sie auch interessieren

20-Jährige lässt sich Piercing stechen - jetzt sitzt sie im Rollstuhl

Diesen Fans geht die Liebe zu FC Bayern-Stars unter die Haut

Sophia Thomalla: Neues Tattoo - es ist nicht das, was alle erwarten

Tattoos: Wer dieses Detail nicht kennt, sollte sich nicht tätowieren lassen

mg