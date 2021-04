Elon Musk fährt im Tesla Cybertruck zur Gigafactory – und macht ein ehrliches Geständnis

Futuristischer E-Pick-up

+ © Twitter (Tesla) Im silberglänzenden Tesla-Cybertruck fährt Elon Musk zu seinem Show-Auftritt vor der Gigafactory im texanischen Austin. © Twitter (Tesla)

Elon Musk sitzt selbst am Steuer des Tesla Cybertruck, als dieser vor der Gigafactory in Austin vorfährt. Die Fans sind aus dem Häuschen – doch der Tesla-Boss muss sie vertrösten.

Austin (Texas) – Noch wird er nicht produziert, der futuristisch aussehende Tesla* Cybertruck. Dabei sollte der Elektro-Pick-up des E-Auto-Herstellers von Tesla-Boss und „Technoking“ Elon Musk (49)* eigentlich in diesem Jahr noch vom Band laufen. Immerhin ist das Elektrofahrzeug aber an seiner künftigen Fertigungsstätte – der Gigafactory im texanischen Austin – vorgefahren. Gesteuert von keinem geringeren als dem exzentrischen Tech-Milliardär höchstselbst. Diesen Auftritt wollte sich Elon Musk offensichtlich nicht nehmen lassen. Die vor Ort anwesenden Fans des Tesla-CEOs flippten aus. Später ließ Musk in Sachen Cybertruck die Katze aus dem Sack.

Denn bereits während des Ergebnisberichts seines Unternehmens für das dritte Quartal des Jahres 2020 erklärte Elon Musk, dass Tesla lediglich noch „kleine Verbesserungen“ am Design des Lastwagens vornehmen müsse – und der E-Pick-up dadurch wesentlich besser sein werde als das ursprüngliche Modell. Unterdessen ist einige Zeit ins Land gestrichen – und es wird immer unwahrscheinlicher, dass noch 2021 begonnen wird, den Tesla Cybertruck in Serie zu fertigen. Weder in Austin, noch sonst wo. Bei seinem Überraschungsbesuch gab Musk zu: Es wird noch dauern. Dem Tesla-Boss blieb nichts anderes übrig, als seine zahlreichen Anhänger ein weiteres Mal zu vertrösten. Alles zum Cybertruck-Auftritt von Elon Musk und ein Video davon finden Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA